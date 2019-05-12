وزير بحكومة عبد المهدي يتستر على الفساد

2019/05/12 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ كشف نائب عن تستر وزير حالي على ملفات فساد.وذكر عضو لجنة الطاقة النيابية امجد العقابي في بيان ان “وزير الكهرباء لؤي الخطيب يتستر على بعض الفاسدين في وزارة الكهرباء ويعرقل عمل مفتش عام الوزارة وذلك بعدم إرسال ملفات فساد للنزاهة”.

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