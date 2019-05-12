اخراج طفل ايزيدي من بين عوائل الدواعش في مخيم الهول

2019/05/12 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الحسكة ذكر مراسل “ايزيدي 24” في مدينة الحسكة السورية أن البيت الايزيدي في إقليم الجزيرة في كوردستان سوريا تمكن من إخراج طفل ايزيدي من بين عوائل الدواعش في مخيم الهول.إدارة البيت الايزيدي في إقليم الجزيرة في كوردستان سوريا أكدت الخبر من خلال صفحة البيت على موقع التواصل الاجتماعي ال فيس بوك […]

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