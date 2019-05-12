‏ أخلاقيات المهنة

2019/05/12 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أ.د.داخل حسن جريو

يعرف بعض علماء التربية الأخلاق بأنها: هيئة للنفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر، من غير حاجةٍ إلى فكر وروِية.



وتعرف الأخلاق

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