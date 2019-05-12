2019/05/12 | 23:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أ.د.
داخل حسن جريو
يعرف بعض علماء التربية الأخلاق بأنها: هيئة للنفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر، من غير حاجةٍ إلى فكر وروِية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أخلاقيات المهنة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
داخل حسن جريو
يعرف بعض علماء التربية الأخلاق بأنها: هيئة للنفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر، من غير حاجةٍ إلى فكر وروِية.
وتعرف الأخلاق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أخلاقيات المهنة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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