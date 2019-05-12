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‏ أخلاقيات المهنة


‏ أخلاقيات المهنة
2019/05/12 | 23:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أ.د.

داخل حسن جريو

 يعرف بعض علماء التربية الأخلاق بأنها: هيئة للنفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر، من غير حاجةٍ إلى فكر وروِية.

وتعرف الأخلاق

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