الاعلام ولاتصالات  تحذر الفضائيات: نظفوا محتوى موادكم الدرامية

2019/05/12 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكانش برس؛ حذرت هيأة الاعلام والاتصالات مجموعة من القنوات الفضائية للانتباه على محتوى المواد المعروضة.وذكرت الهيأة في بيان “في الوقت الذي تؤكد فيه هيئة الاعلام والاتصالات على اهمية الدراما التلفزيونية واثرها في محاكاة حياة الانسان العراقي ومشاكله والتعبير عن همومه وتطلعاته بمستوى من الرقي والجمال الفني شكلا ومضمونا”.وبينت “أن واجب هيئة الاعلام […]

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