بالفيديو.. نشيد لم تسمعوه من قبل بحنجرة الرائع {سنبل}

2019/05/12 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عبر سنبل عن شديد حبه في لقاء جمعه مع المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن.

وفي برنامج {تمر ولبن} الذي بثته قناة الفرات الفضائية الليلة وقدمته النائبة انسجام الغراوي مع شديدي العوق في دار الحنان ببغداد، انشد {سنبل} حباً باللواء سعد معن.انتهى

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