الغراوي: سنتخذ اجراء بتأخير ادراج مقترح قانون يخص عوائل الشهداء في موازنة 2019

2019/05/12 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت النائبة عن كتلة الحكمة انسجام الغراوي، اتخاذ إجراءات بشأن تأخير ادراج مقترح قانون بإعفاء عوائل الشهداء من الديون في موازنة 2019.

وذكرت الغراوي على صفحتها في {الفيسبوك} انه" تم تقديم مقترح قانون بإعفاء عوائل الشهداء من الديون المترتبة عليهم وتم ادراجه في المادة ٣٥من قانون الموازنة العامة ٢٠١٩"، مشيرة الى" الآن لم يتم التطبيق".وأضافت" لهذا نُطمئن عوائل الشهداء باننا سنتخذ الأجراء بشأن هذا التأخير".انتهى

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