السوداني يطالب رئيس مجلس الوزراء باجراءات متوازية لمشاريع ميناء الفاو الكبير

2019/05/12 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب محمد شياع السوداني في كتاب بعثه الى رئيس مجلس الوزراء بضرورة تنفيذ اجراءات متوازية لمشاريع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة، مبينا ان ذلك يجب ان يتم في آن واحد.وأضاف السوداني انه نظرا للأهمية الاستراتيجية لمشروع ميناء الفاو الكبير وجدية وزارة النقل في تنفيذه فيجب ان يكون هناك خطوات بنفس الاهمية بشأن تنفيذ باقي المشاريع المرافقة للميناء والمتمثلة بالمنطقة الصناعية والمدينة السكنية وملحقاتها الى جانب مشروع خط سكك الحديد الممتد من الميناء باتجاه تركيا او سوريا للوصول الى اوربا بما يسمى طريق الحرير.وأكد السوداني ان تنفيذ هذه الاجراءات من شأنها خلق تنمية حقيقية في المحافظة وتوفير فرص عمل وتفعيل الانشطة الاقتصادية.

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