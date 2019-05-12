ايبرا تتضامن مع إعلام العراقية لدعم(مبادرة العَلاقات العَامّة للجميع)

2019/05/12 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..نظمت جمعية العَلاقات العَامّة العراقية (IPRA IQ) بالتعاون مع كلية الإعلام في الجامعة العراقية وقفة تضامنية مع مبادرة (العَلاقات العَامّة للجميع) التي انطلقت حملتها بعنوان (لا لتهميش العَلاقات العَامّة) وحضرها عدد من الأساتذة والباحثين والطلبة، وذلك يوم الأحد ١٢/ ٥/ ٢٠١٩.

وقال الدكتور محمد وليد صالح المختص في مجال تدريس العَلاقات العَامّة، وعضو الهيئة الإدارية في ايبرا (ان هذه الحملة تأتي بمشاركة أكثر من (١٠) دول عربية من طلبة وممارسي وأعضاء هيئات التدريس، لخلق الوعي المعرفي بأهمية ممارسة العَلاقات العَامّة وتفعيل دورها بالمؤسسات، فضلاً عن توضيح علاقة التقارب بينها وبين الأنشطة الاتصالية الأخرى).

يذكر أن مبادرة (العَلاقات العَامّة للجميع) ومؤسسها الأستاذ محمود شافعي، انطلقت في شهر نيسان من جمهورية مصر العربية، بهدف نشر ثقافة العَلاقات العَامّة، والنهوض بواقع ممارستها ومحاولة سد الفجوة بين الجانبين الأكاديمي والمهني، وتزويد الدارسين والممارسين للعَلاقات العَامّة بالمهارات اللازمة لسوق العمل عن طريق البرامج التدريبية المهنية.

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