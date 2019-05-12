2019/05/12 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ سنوني أقيمت يوم أمس11 مايو 2019 ، مراسيم افتتاح مشروع الملتقى الثقافي في سنوني و على قاعة هيژير بمشاركة نخبة من الشعراء والفنانين والرسامين وممثلو منظمات المجتمع المدني و بحضور أهالي ناحية سنوني/ الشمال و بدعم من برنامج صمود المجتمع العراقي ICRI الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID .الاحتفال […]

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