وزير خارجية البلاد يلقي كلمة العراق في اجتماع اللجنة العراقية- الكويتية

2019/05/13 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم كلمة العراق في أعمال الدورة السابعة لاجتماع اللجنة المُشترَكة العراقيـَّة-الكويتيـَّة المُشترَكة في دولة الكويت، وسلط فيها الضوء على عمق

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