بالتنسيق مع عمليات نينوى.. الحشد الشعبي يعلن عن خطة إعادة انتشاره فيها

2019/05/13 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي اليوم الاحد، عن خطة لاعادة انتشاره في محافظة نينوى، مبينا ان قواته ستكون متواجدة في مساحات واسعة غرب المحافظة.

وقال نائب قائد

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