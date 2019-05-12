الحشد الشعبي يعيد انتشاره في نينوى ويعلن عن خطة امنية بالتنسيق مع العمليات المشتركة

2019/05/13 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي، الاحد، عن خطة لاعادة انتشاره في محافظة نينوى، مبينا ان قواته ستكون متواجدة في مساحات واسعة غرب المحافظة.وقال نائب قائد العمليات رائد الكروي في بيان انه "بناء على الاتفاق المسبق مع قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات نينوى للجيش تم التنسيق معهم على وضع خطة جديدة لانتشار القطعات الأمنية المتواجدة في المحافظة"، ...

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