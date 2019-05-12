بالصور.. مقاتلو الحشد الشعبي يحيون ليالي رمضان بأمسيات قرآنية

2019/05/13 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحيي مجاهدو اللواء 15 في الحشد الشعبي ليالي شهر رمضان المبارك بإقامة امسيات قرآنية وفعاليات دينية بمشاركة من مديرية التوجيه العقائدي وقسم القرآن الكريم في الحشد الشعبي.

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