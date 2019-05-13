واشنطن تحذر مواطنيها في العراق

2019/05/13 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت السفارة الأميركية في بغداد الأحد مواطنيها من ارتفاع حدة التوتر في العراق.

وطلبت السفارة من الأميركيين عدم السفر إلى العراق، ودعت مواطنيها هناك إلى اليقظة وتجنب الأماكن التي يرتادها الأميركيون.

وارتفعت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مؤخرا بعد تقارير تحدثت عن وجود خطط لدى طهران لمهاجمة قوات أميركية في العراق وسوريا.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قام بزيارة مفاجئة الأسبوع الماضي إلى بغداد على خلفية التصعيد الإيراني.

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