النوارس تلحق في البصرة وتعود بنتيجة كبيرة على البحري

2019/05/13 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حقق فريق الزوراء فوزاً كبيرا على البحري {4-1} في مباريات الجولة السابعة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم على ملعب الفيحاء في البصرة.

وسجل في الدقيقة الـ11 من عمر المباراة لاعب الزوراء علاء عباس الهدف الاول بمرمى البحري ثم سجل اللاعب عمر المنصوي في الدقيقة 40 من الشوط الاول الهدف الثاني في شباك البحري.



وفي الدقيقة 45 من المباراة سجل البحري هدفه الوحيد في مرمى الزوراء باقدام اللاعب عادل حسين البحري.وعند الدقيقة 50 من الشوط الثاني سجل لاعب الزوراء مهند عبد الرحيم كرار الهدف الثالث على البحري، واحرز لاعب الزوراء عمر المنصوري الهدف الرابع في الدقيقة 73 من عمر المباراة، فيما اضاع لاعب الزوراء علاء عباس ضربة جزاء كادت ان تكون هدفاً خامساً على البحري.انتهى

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