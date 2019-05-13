روما ينعش آمال التأهل لـ دوري الأبطال بإسقاط يوفنتوس

2019/05/13 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} حقق فريق نادي روما فوزاً ثميناً للغاية على حساب ضيفه، يوفنتوس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على ملعب الأولمبيكو لحساب الجولة 36 من الدوري الإيطالي.

ظلت النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين حتى الدقيقة 79، عندما وقع أليساندرو فلورينزي على هدف المباراة الأول لمصلحة الذئاب من تمريرة إدين دجيكو، قبل أن يضيف المهاجم البوسني المخضرم الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من صناعة اللاعب الشاب أوندير.وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ بداية اللقاء وتمكن من تسجيل هدف في الشوط الأول ولكن ألغاه حكم المباراة.وبذلك، ينعش روما آماله في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث ارتقى فوق ميلان في المركز الخامس برصيد 62 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الرابع بـ 63 نقطة ولكنه لعب مباراة أقل.فيما لم تؤثر هذه الهزيمة بأي شكل من الأشكال على فريق السيدة العجوز، الذي توج بلقب الدوري الإيطالي للعام الثامن على التوالي، ليواصل هيمنته على الكالتشيو.انتهى

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