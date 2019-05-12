2019/05/13 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. اعضاء مجلس محافظة نينوى الموقعين على اعطاء اصواتهم لمنصور المرعيد كمحافظ جديد لنينوى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. اعضاء مجلس محافظة نينوى الموقعين على اعطاء اصواتهم لمنصور المرعيد كمحافظ جديد لنينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).