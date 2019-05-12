2019/05/13 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع /ايهما افضل الملكيه ام الجمهورية / آراء حرة / محمد المالكي

12/05/2019 23:47:00 PM |

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كان شارع الرشيد افضل واجمل شارع في بغداد وفي الخليج العربي بالكامل في يوم من الأيام مر الملك غازي رحمه الله هو مع مرافقه الأقدم فؤاد عارف وبسياره واحده فقط فشاهده سياره في شارع الرشيد موضوعه في جام معروضه للبيع فقال الملك إلى فؤاد عارف ما اجمل هذه السياره فنزل فؤاد عارف إلى المعرض نسأل ابو المعارض بكم سعر هذه السياره فرد بأنها في ٧٥٠ دينار وصدفه شاهد الملك وقال هل هذا جلالة الملك غازي قال نعم فقال ان سعر السياره للملك بمبلغ ٦٥٠ رجع فؤاد عارف للملك وأخبره بالسعر انبهره الملك وقال اوووف من أين اتي بالمبلغ فذهب وجمع خالته وعماته واسرده لهم على جمال السياره فجمعنه المبلغ ٥٠٠ دينار فقط وثاني يوم قال الملك إلى فؤاد عارف وأخبره بأن المبلغ الذي جمعه فقط ٥٠٠ دينار وباقي على سعر السياره ١٥٠دينار فقال فؤاد عارف خلي نشوف وزير الماليه بلكي عنده باب للصرف فأرسل على حسقيل اليهودي كان وزيرا الماليه وأخبره عن السياره والمبلغ الباقي هو ١٥٠دينار فرده حسقيل اليهودي اذا كان الملك يرضى بأن اخالف القانون والالتزام وهو الذي علمناه فنقهر الملك وقال لا حسقيل ابدا لا أرضى هذه هي نزاهة الملكيه أما اليوم سيارات مصفحة ورواتب ضخمه وحمايات وفلل بالخارج وووووو قمسيونات وسرقات

وطاح حظج أمريكا

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