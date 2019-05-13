وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة تواصل اعمال مشروع محطة معالجة قضاء الهندية في محافظة كربلاء

2019/05/13 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة اعمال مشروع محطة معالجة قضاء الهندية في محافظة كربلاء , عن طريق المديرية العامة للمجاري احدى تشكيلات الوزارة. وذكر المركز الاعلامي للوزارة لوكالة نون الخبرية ان المشروع يقع جنوب محافظة كربلاء بمساحة بلغت (150) دونم ويخدم مايقارب(110000) ا لف نسمة حيث يتضمن وحدات ومنشات اساسية ومحطات رفع واحواض ازالة الرمال والدهون واحواض تهوية واحواض ترسيب واحواض الكلور والتعقيم ليتم خلال هذه المنشأت معالجة المياه الثقيلة وانتاج مياه صالحة لسقي الزراعي وفق المحددات البيئية المعتمدة.

واوضح المركز الاعلامي ان هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية حيث يعد من مشاريع البنى التحتية الستراتيجية كونه يساهم بتقليل الضغط على الموارد المائية من خلال توفير مياه صالحة للسقي الزراعي بطاقة 24000م3/ باليوم , مبينآ ان فائدة المشروع تتعدى الزراعة وتقليل اثر التلوث البيئي من خلال توفير منظومة معالجة المياه الثقيلة متطورة بالاضافة الى انتاج السماد العضوي.

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