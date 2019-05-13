2019/05/13 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خطف روما فوزًا بهدفين نظيفين من أنياب نظيره يوفنتوس، في المباراة

التي جمعتهما بملعب الأولمبيكو، ضمن لقاءات الأسبوع 36 من الدوري

الإيطالي.أحرز أليساندرو فلورينزي الهدف الأول لروما بالدقيقة 79، فيما تكفل

إيدين دجيكو بمضاعفة النتيجة في الدقيقة 92.وبهذا الفوز رفع روما رصيده إلى 62 نقطة بالمركز الخامس، فيما تجمد

رصيد البيانكونيري عند 89 نقطة بالمركز الأول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوفنتوس يسقط في فخ روما) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوفنتوس يسقط في فخ روما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).