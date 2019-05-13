بالوثيقة .. 12 عضوا بمجلس نينوى يطالبون بتأجيل جلسة انتخاب محافظها الجديد

2019/05/13 | 00:27

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بغداد اليوم - نينوى

طالب 12 عضوا بمجلس محافظة نينوى مساء ، الاحد 2 ايار 2019، بتأجيل جلسة انتخاب محافظها الجديد بناء على طلبين قدمهما مجلس النواب.

بغداد اليوم - بغداد

حذر رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى عبدالصمد السامرائي ، الاحد 12 ايار 2019، من مؤامرة يدبرها عابثون و فاسدون للسيطرة على محافظة نينوى ، من خلال أسلوب وصفه بالقديم لشراء الذمم بغية تولية "اذناب"" للسيطرة

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب هيثم الجبوري، الاحد 12 آيار 2019، أن الاطراف الفعالة في العملية السياسية رفضت استحداث مناصب نواب رئيس الوزراء، مشيراً الى أن فالح الفياض استبعد من الترشح نائباً لرئيس الوزراء عادل عبد ال

بغداد اليوم - بغداد

حذر التيار الصدري ، الاحد 12 ايار 2019، 4 اسماء من العمل التجاري بأسمه او بدونه فيما توعد الممتنعين باجراءات شديدة غير مسبوقة.

وقال حساب محمد صالح العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر " على كل من

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