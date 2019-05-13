رئيس الوزراء وتحريك عجلة الاقتصاد

2019/05/13 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاسب الشريفي

من المعروف أن العامل الاقتصادي دور مهم في تسيير شؤون الحياة المختلفة وله علاقة مباشرة بالاستقرار الأمني وتماسك المجتمع وبناء الاسرة لانه يوفر فرص

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