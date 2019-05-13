بيت الصدر ينظم محاضرة بعنوان

2019/05/13 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم البيت الثقافي في مدينة الصدر التابع لدائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة، بالتعاون مع مكتبة الصدر العامة، محاضرة بعنوان (تأملات في بلاغة

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