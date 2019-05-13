2019/05/13 | 00:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: L1Vx8F6oOFM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجبوري يكشف اسماء المرشحين للوزارات الاربع الشاغرة) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجبوري يكشف اسماء المرشحين للوزارات الاربع الشاغرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).