بالصور:نقابة الصحفيين فرع كربلاء تؤهل مبناها الجديد وتستعد لافتتاحه رسميا

2019/05/13 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نقيب الصحفيين فرع كربلاء عن قرب افتتاح المقر الجديد للنقابة بعد تاهيله وتطوير المبنى الخاص بهوقال توفيق غالب الحبالي لوكالة نون الخبرية ان بناية النقابة الجديده سوف تفتتح بالقريب العاجل بعد ان انتهاء العمل من تاهيلها وتطوير المبنى الخاص بها موضحا ان جهود نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ساهمت وبشكل مباشر باتمام هذا الصرح الثقافي الجديد بمحافظة كربلاء اضافة الى دعم محافظ كربلاء والعتبة الحسينية المقدسة "

واضاف ان الاسابيع القادمة سوف يشهد المقر حفل الافتتاح وهو اليوم يستقبل كافة الزملاء الصحفيين خلال ليالي شهر رمضان.

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