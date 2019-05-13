مرور كربلاء تحجز اصحاب الدراجات المتهورين والذين يزعجون الشارع العام

2019/05/13 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مرور كربلاء حجز ٢٦ دراجة في منطقة السريع بحي 14 رمضان.وقال مدير المرور العميد نور النوري ان هذه الدرجات لا تحمل لوحات تسجيل وتستخدم للالعاب البهلوانية والتي تزعج المواطنين و العوائل الكرام داعيا الى تكثيف الجهود في قاطع مرور البلدة لرصد اكبر عدد من المخالفين.واضاف يجب على اصحاب الدراجات النارية الالتزام بقواعد وقوانين المرور وارتداء الخوذة و السياقة بهدوء و تأني وعدم ازعاج الاخرين.منار قاسم

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