2019/05/13 | 00:58

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الوقف السني ينفي إصدار الهميم فتوى للدفاع عن ايران

بغداد/ خطوة برس

نفى ديوان الوقف السني، اليوم الاثنين، إصدار رئيسه وكالة عبد اللطيف الهميم فتوى لابناء السنة بالدفاع عن ايران في حال خوضها حربا مع امريكا.

وقال الوقف في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “تناولت بعض المواقع الالكترونية خبر كاذب مفاده ان الشيخ عبداللطيف الهميم يدعوا ابناء السنة الى النفير للقتال والدفاع عن ايران ومهاجمة الامريكان، نؤكد لكم ان هذا الخبر كاذب وعار عن الصحة”.

واضاف ان “الهدف منه تشويش الوضع العام العراقي المستقر سياسياً وامنياً، وبهدف الاساءة ايضاً الى الشخصيات الوطنية المعتدلة التي تريد السلام والخير للعراق من خلال نقل الاخبار الكاذبة ونسبها بشكل باطل لها”.

مطالبا ابناء محافظة الانبار والعراقيين كافة بـ”عدم الانجرار وراء هذه الاكاذيب والاشاعات التافهة والابتعاد عن السب والشتائم اللذان يعكسان طريقة غير اخلاقية وغير حضارية تنم عن تردي واضمحلال المستوى الاخلاقي لبعض مستخدمي ومتابعي التواصل الاجتماعي”.

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