نتنياهو سيطلب تمديد فترة تشكيل الائتلاف الحكومي

2019/05/13 | 00:58

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بغداد اليوم - متابعة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيطلب من الرئيس رؤوفين ريفلين، مزيدا من الوقت لت...





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