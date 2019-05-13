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نتنياهو سيطلب تمديد فترة تشكيل الائتلاف الحكومي


نتنياهو سيطلب تمديد فترة تشكيل الائتلاف الحكومي
2019/05/13 | 00:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - متابعة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيطلب من الرئيس رؤوفين ريفلين، مزيدا من الوقت لت...

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