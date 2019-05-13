حكم بالإعدام

2019/05/13 | 01:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الإقليم

اصدرت محكمة الجنايات في السليمانية حكما بالاعدام 15 مرة بحق مدانين ضمن مجموعة كانت تختطف سائقي سيارات الاجرة على طريق السليمانية – كركوك

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