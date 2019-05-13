الإقليم يعلن عن أعداد المحررين من أسر تنظيم داعش الإرهابي

2019/05/13 | 01:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الإقليم

اعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان العراق ديندار زيباري عن الإحصائية الخاصة بالمحررين من أسر تنظيم داعش.

وقال زيباري في تصريحات صحفية

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