السامرائي: عابثون يتآمرون للسيطرة على محافظة نينوى

2019/05/13 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، من مؤامرةٍ يدبرها عابثون وفاسدون للسيطرة على محافظة نينوى، مبينا انهم يقومون بشراء ذمم وتولية

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