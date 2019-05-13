2019/05/13 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف الأشرف

وجه قائد شرطة النجف اللواء علاء غريب الزبيدي عشية أمس الأحد الاجهزه الامنية بتطبيق القانون بقوه بحق سائقي المركبات بسرعة عالية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزبيدي يوجه بتطبيق القانون "بقوة" بحق سائفي المركبات المتهورين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزبيدي يوجه بتطبيق القانون "بقوة" بحق سائفي المركبات المتهورين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).