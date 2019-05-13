مجلس نينوى وبالتواقيع الحية.. مطالب بتأجيل جلسة انتخاب محافظها الجديد

2019/05/13 | 02:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب 12 عضوا بمجلس محافظة نينوى مساء أمس الاحد بتأجيل جلسة انتخاب محافظها الجديد بناء على طلبين قدمهما مجلس النواب.

وتنص وثيقة اطلعت "العهد نيوز" على نسخة

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