الأمم المتحدة: اليوم الأول من إعادة انتشار قوات الحوثيين يمضي كما خطط له.

2019/05/13 | 03:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتـفاق الحديدة إن اليوم الأول من إعادة

انتشار قوات أنصار الله (الحوثيين) من ثلاثة موانئ يمنية، هي الحديدة

والصليف ورأس عيسى، قد مضــى وفقا للخطط الموضوعة.وقد راقبت فرق الأمم المتحدة الموانئ الثلاثة في آن واحد عند خروج

القوات العسكرية من الموانئ وتولي خفر السواحل مسؤولية الأمن فيها،

وفق ما جاء في بيان أصدره رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال

مايكل لوليسغارد.وقال البيان: "في الأيام التالية، من المتوقع أن تركز الأنشطة على

إزالة المظاهر العسكرية والألغام.



وستقوم الأمم المتحدة بإجراء التحقق

الرسمي لعملية إعادة الانتشار الأولى هذه في الموانئ الثلاثة يوم

الثلاثاء 14 أيار/ مايو."وأكد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار أنه ينبغي النظر إلى هذه الخطوة

الأولية بوصفها الجزء الأول من المفهوم المتفق عليه للمرحلة الأولى من

عمليات إعادة الانتشار الأوسع في الحديدة، وفقا لاتـفاق ستوكهولم.وأعربت الحكومة اليمنية عن التزامها بتنفيذ الجزء الخاص بها من

المرحلة الأولى عند طلب الأمم المتحدة ذلك، وفق البيان الذي أشار إلى

استمرار المشاورات مع الأطراف بشأن بدء هذه الخطوات القادمة

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