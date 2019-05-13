2019/05/13 | 04:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمير «جازان» يدعو الأدباء إلى إبراز تاريخ المملكةفتح أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبد العزيز أبواب مكتبته الخاصة وما تضمه من كتب ومؤلفات ومجلدات، تحت تصرف نادي جازان الأدبي للاستفادة منها، داعياً الأدباء والمثقفين إلى إبراز تاريخ المملكة والدولة السعودية، وما بذله المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من جهود لتوحيد هذه البلاد المترامية الأطراف، وتعريف الأجيال الحالية والقادمة بتاريخ وتضحيات الأجداد على مرّ العصور.جاء ذلك خلال لقائه برئيس نادي جازان الأدبي الشاعر حسن الصلهبي ونخبة من مثقفي المنطقة، في ديوان الإمارة.وجرى في اللقاء بحث برامج النادي في المنطقة وسبل تعزيزها وتنميتها.وفي نهاية اللقاء اطلع الأمير محمد بن ناصر على مطبوعات النادي الأخيرة، وتسلّم كتاباً يحتفي به شعرياً بصفته «أمير التنمية بجازان وباني نهضتها ومستقبلها»، ويعد الكتاب توثيقاً لمرحلة مهمة في تاريخ المنطقة، وهو من الإصدارات الحديثة للنادي الأدبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمير «جازان» يدعو الأدباء إلى إبراز تاريخ المملكة) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمير «جازان» يدعو الأدباء إلى إبراز تاريخ المملكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).