ليلة “عراقية -إيرانية- أمريكية” متأهبة بفعل معلومة خاطئة من العراق

2019/05/13 | 04:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من هي الجهة التي استهدفت الناقلات في الخليج؟ قال مراقبون خليجيون أن إيران قد تكون قد أطلقت أول إشارات حرب إقليمية باستهداف سفن راسية

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