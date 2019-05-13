10 آلاف كتاب متنوع ونادر في معرض «أدبي الرياض» الخيري

2019/05/13 | 04:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 آلاف كتاب متنوع ونادر في معرض «أدبي الرياض» الخيريأوضح رئيس نادي الرياض الأدبي الدكتور صالح المحمود أن معرض الكتاب الخيري، الذي انطلقت نسخته 13 بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة اللواء متقاعد عبد العزيز التمام، وعدد من المثقفين والأدباء والكتاب والإعلاميين وذلك في مقر النادي الأدبي بالرياض، خصص ريعه لصالح جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة «شراكة»، «استشعارًا للمسؤولية الاجتماعية»، مثمنا دعم جميع المتبرعين لمعرض المتبرعين.من جهته، وجَّه التمام رسالة للراغبين في التبرع بكتبهم، ودعاهم لتوجيهها إلى الجهات التي تملك التوجه الخيري نفسه كالنادي الأدبي بالرياض، «للإسهام في إقامة مثل هذه المعارض الخيرية التي يعود نفعها على الجمعيات الخيرية، وتسهم في زرع ثقافة القراءة لدى الجميع، مقدمًا شكره للنادي الأدبي على جهوده في هذا الجانب.يذكر أن المعرض الذي يستمر حتى الـ 18 من الشهر الجاري يحوي أكثر من 1000 كتاب متنوع ونادر.

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