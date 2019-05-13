اتهامات للشرطة بمحاولة فض اعتصام الخرطوم وترقب للمحادثات مع العسكر

2019/05/13 | 04:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم تحالف قوى الحرية والتغيير الشرطة بمنع وصول الطعام إلى المعتصمين بالخرطوم، في محاولة لفض الاعتصام.ودعت قوى المعارضة إلى تصعيد الاحتجاجات،

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