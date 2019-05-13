متهم معروف باستهداف الناقلات في الخليج

2019/05/13 | 04:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي- قال مراقبون خليجيون أن إيران قد تكون قد أطلقت أول إشارات حرب إقليمية باستهداف سفن راسية قريبا من ميناء الفجيرة وإنها

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