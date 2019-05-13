2019/05/13 | 05:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجلس العسكري ينفي محاولة فض اعتصام الخرطوم بالقوة جدد المجلس العسكري الانتقالي في السودان تأكيده على عدم فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالقوة، مشدداً على حسم الممارسات السالبة خارج منطقة الاعتصام.وفي تعميم صحفي قال المجلس: "تردد في عدد من وسائط التواصل ووسائل الإعلام أن هنالك محاولات لفض الاعتصام بالقوة من جانب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، عليه نؤكد للمواطنين جميعا والمعتصمين على وجه الخصوص أن هذا الحديث عار من الصحة تماما وقد ظل المجلس العسكري يكرر أنه لا فض للاعتصام بالقوة."وأكد تعميم المجلس العسكري أن "ما يحدث خارج منطقة الاعتصام فذلك شأن آخر يستوجب الحسم" مضيفا أن "مجموعات قامت بقفل جزء كبير من شارع النيل وبعض الطرق الأخرى وهذا الأمر مرفوض تماما ويُحدث نوعا من الفوضى والمضايقات، وهذا الأمر سيجد من الجهات المختصة الحسم اللازم تطبيعا لحياة المواطنين وحفاظا على أمنهم وسلامتهم."

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