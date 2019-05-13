تحويلات الوافدين في الكويت بين زيادة الإيرادات وهاجس السوق السوداء

2019/05/13 | 05:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترقب ما يزيد على ثلاثة ملايين وافد يعملون في الكويت ما ستؤول إليه الأمور في مجلس الأمة الكويتي خلال الأيام القادمة، بعدما

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