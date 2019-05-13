2019/05/13 | 05:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسلحون يهاجمون كنيسة ويقتلون قسا ومصلين في بوركينافاسو قال مسؤول محلي في بوركينافاسو، إن مسلحين قتلوا ستة أشخاص بينهم قس خارج كنيسة كاثوليكية.ويعد الاعتداء ثاني هجوم على المسيحيين في غضون أسبوعين في البلد الإفريقي الذي يشهد تزايدا في هجمات المتشددين.وقال بوكاري زونجو؛ وهو رئيس بلدية دابلو الشمالية التي وقع فيها الهجوم، إنه عندما كان المصلون يغادرون الكنيسة في حوالي الساعة التاسعة صباحا، حاصرهم نحو 20 رجلا وأطلقوا النار عليهم فقتلوا ستة منهم.وأضاف أن المهاجمين أحرقوا بعد ذلك الكنيسة ونهبوا صيدلية وبعض المتاجر الأخرى ولاذوا بالفرار في عربات.وتصاعدت الهجمات في بوركينا فاسو، خلال العام الماضي، مع سعي جماعات على صلة بتنظيم داعش والقاعدة المتمركزة في مالي المجاورة، إلى توسيع نفوذها في منطقة قاحلة جنوب الصحراء الكبرى.وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في عدة أقاليم شمالية على الحدود مع مالي في ديسمبر بسبب هجمات الإرهابيين الدامية.لكن العنف تفاقم منذ ذلك الحين.فقد أعلنت فرنسا عن مقتل اثنين من جنودها في عملية استهدفت إنقاذ أربعة رهائن في بوركينا فاسو، الأسبوع الماضي.

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