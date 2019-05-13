2019/05/13 | 06:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يمنع مجلس نينوى من انتخاب محافظ منع مجلس النواب، مجلس محافظة نينوى، من إجراء انتخاب محافظ جديد للمحافظة.وجاء في كتاب سري وعاجل جدياً موجهة من البرلمان لمجلس نينوى الذي يعتزم التصويت اليوم الأثنين على مرشح للمنصب "تنسب عدم المضي بإجراءات انتخاب محافظ نينوى ونائبيه الإ بعد ورود الإجابة من قبل الجهات المعنية".وكان رئيس مجلس محافظة نينوى، سيدو جتو، أعلن عن تحديد يوم الإثنين، موعداً لانتخاب محافظ جديد لنينوى ونائبيه.وأكد مجلس محافظة نينوى، وجود خمسين مرشحاً لمنصب المحافظ، مبيناً أن ابرز المتنافسين هم مزاحم الخياط وحسام الدين العبار ومنصور المرعيد.يشار إلى أن مجلس النواب كان قد صوت في 24 آذار الماضي على إقالة المحافظ نوفل العاكوب على خلفية حادثة غرق العبارة في منطقة الغابات، وسط دعوات لإقالة مجلس المحافظة.

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