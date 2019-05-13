2019/05/13 | 07:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مصدر عراقي مسؤول يوم الاثنين إن الخطوط الجوية العراقية تعتزم افتتاح خط طيران بغداد، ودمشق خلال الايام القليلة المقبلة.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم عن المصدر قوله، ان شركة الخطوط الجوية العراقية تجري تحضيرات على قدم وساق من اجل اعادة تشغيل وافتتاح خط طيران مباشر بين بغداد والعاصمة السورية دمشق.

واشار المصدر الى ان هذا يعيد خطا مهما وحيويا لكنه توقف بسبب الحرب في سوريا، وهو يحظى باهتمام حكومي لأهمية وفعاليته في تسهيل حركة المسافرين المتزايدة عليه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن افتتاح خط طيران بغداد – دمشق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن افتتاح خط طيران بغداد – دمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).