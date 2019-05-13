المركزي للاحصاء: اكثر من 4 مليارات دولار مبيعات البنك المركزي لشهر نيسان

2019/05/13 | 07:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الجهاز المركزي للاحصاء، الاحد، ان اكثر من 4 مليارات دولار مبيعات البنك المركزي لشهر نيسان.

وقال المركزي في احصائية رسمية اطلعت عليها السوةمرية نيوز ان "مبيعات البنك المركزي العراقي لشهر نيسان بلغت 4 مليارات و177 مليون و11 الف و586 دولار"، مبينا ان "معدل سعر صرف السوق بلغ 1200 دينار للدولار الواحد".

واضاف ان "مجموع البيع النقدي لشهر نيسان بلغ 451 مليون و830 الف دولار، فيما بلغت مجموع التحويل الخارجي من الحوالات والاعتمادات 3 مليارات و725 مليون و181 الف و586 دولار".يذكر ان البنك المركزي يجري جلسات يومية لبيع وشراء العملات الاجنبية ما عدا العطل الرسمية التي يتوقف البنك عن هذه المزادات.

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