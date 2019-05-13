شركة نفط ميسان : إنجاز حفر آبار جديدة في حقل البزركان النفطي

2019/05/13 | 07:48

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت شركة نفط ميسان، الأحد ، إنجاز حفر آبار جديدة في حقل البزركان النفطي.

وقال مدير عام شركة نفط ميسان عدنان نوشي ساجت في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، انه "تم الانتهاء من حفر بئرين جديدين في حقل البزركان ضمن عمليات تطوير حقول ميسان ( البزركان , والفكة , وأبو غرب ) ومن خلال الجهد الأستثماري لشركة سينوك الصينية المنفذة لعمليات التأهيل والتطوير في حقول ميسان وتحت إشراف كوادر الشركة في الهيأة التشغيلية ( FOD )" .

واضاف ساجت ان "الآبار الجديدة أنجزت من قبل شركة كوسل الصينية , ضمن ثلاث عقود لحفر( ٤٤ ) بئرا في حقول ميسان"، ان "الآبار المنجزة تنتج من تكوين المشرف وهي ( بزركان / 86 ضمن محطة عزل غاز البزركان الشمالي بطاقة إنتاجية 3968 ب / ي , و بزركان / 100 ضمن محطة عزل الغاز الثانية وبطاقة إنتاجية 2958 ب / ي ) ", مشيرا إلى أن "البئرين ( بزركان / 86 , وبزركان / 100 ) سيتم إضافتهما لمنظومة إنتاج الشركة ما سيوفر طاقات إنتاجية جديدة لتلك المنظومة" .





ويذكر بان الشركات الاستثمارية الصينية تواصل عمليات تطوير حقول شركة نفط ميسان منذ عام 2010 وبموجب تلك العمليات تم حفر عشرات الآبار النفطية , وانجاز العديد من المشاريع التطويرية التي عززت من إنتاج الشركة فضلا عن الاستخدام الأمثل للغاز الطبيعي المنتج لتجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية .

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