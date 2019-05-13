خط جوي بين بغداد ودمشق قريباً

2019/05/13 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ كشفت مصادر مطلعة ان شركة الخطوط الجوية الــعــراقــيــة تــعــتــزم إعادة إفــتــتــاح خــط طــيــران بــين بــغــداد ودمــشــق خــلال هــذه الايــام، بينما ستطلق السبت المقبل ولاول مرة رحـلات مباشرة بـين مدينة السليمانية وفـرانـكـفـورت الالمـانـيـة.وذكر مصدر مسؤول فـي الشركة في تصريح صحفي ان “الخطوط الجوية الـعـراقـيـة تـجـري تـحـضـيـرات عـلـى قـدم وســاق مـن أجـل إعــادة […]

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