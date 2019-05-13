خبيرة اقتصادية: جولات التراخيص فيها ثغرات واشارات لغياب الشفافية

2019/05/13 | 08:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، ان جولات التراخيص فيها ثغرات واشارات لغياب الشفافية.

وقالت سميسم، لـ "العهد نيوز"، اليوم الاثنين، ان "وزير النفط اعلن قبل ايام

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