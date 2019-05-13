بومبيو يجري محادثات في بروكسل بشأن إيران قبل زيارته روسيا

2019/05/13 | 08:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيلغي زيارة موسكو خلال رحلته إلى روسيا، لكنه سيلتقي مع الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية

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