تطور سريع في إستكمال الكابينة الوزارية وحسم 3 مرشحين

2019/05/13 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ حمل النائب عن تحالف البناء، حـنـين قـــدو، الكتل السياسية مسؤولية تأخير إكمال باقي الوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي وهي الداخلية والدفاع والعدل والتربية.وتوقع قدو في تصريح صحفي ان “يتم طـرح المرشحين لـلـوزارات الـشـاغـرة خلال الاسبوع المقبل لأنها تأخرت أكثر مما ينبغي،” مشيراً الـى “وجــود تـوافـقـات حـول المرشحين، وقد نشهد إنهاء لهذا الملف”.وأضاف “هناك 3 وزارات تم الاتـفــاق عـلـى المـرشـحـين المـطـروحـين بشأنها، وتـبـقـى وزارة الـدفـاع الـتـي لا تــزال الاشـكـالات موجودة عليها فيما بين القوى السنية للاتفاق على المرشح من أجل رفع الاسماء والتصويت”.وبين قدو “سـتـكـون عـمـلـيـة الـتـصـويـت على الأسماء في سلة واحدة داخل البرلمان بصورة سلسلة ويتم اكمال الكابينة خلال جلسات الاسبوع المقبل”.

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